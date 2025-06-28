فيديو يثير الجدل حول ميلوني وخبراء نفس يوضحون حقيقة تعبيرات وجهها

وكالات

في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، بملامح وتعابير وجه غريبة خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وظهرت ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، في الفيديو الذي حظي بانتشار واسع عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام، وهي تحدق بعينين واسعتين، وتبدو فاقدة للتركيز والانتباه، إذ بدت مستمرة في عض شفتيها ولعقهما، فضلًا عن تنفسها بصوت مرتفع من أنفها ولمسه بشكل متكرر.

لكن ظهور ميلوني، التي دخلت التاريخ الإيطالي كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة بعد الحرب العالمية الثانية، بهذا الشكل المثير للجدل والذي دفع البعض بالقول إنها تتعاطى مواد مخدرة لم يكن الأول من نوعه بين المسؤولين الأوروبيين، حيث سبقتها مشاهد مشابهة أثارت التكهنات، كان أبرزها للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير الماضي.

وظهر زيلينسكي في مقطع مصور وهو يحرك عينيه بشكل متوتر من جهة إلى أخرى، ويغير وضعية يديه ورأسه بعشوائية، إضافة إلى تغيرات واضحة في تعابير وجهه، إذ بدا وكأنه يفتح فمه ويغلقه دون تركيز أثناء الاستماع إلى أسئلة الصحفيين.

وقبل واقعة زيلينسكي، لاحقت الشكوك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والزعيم الألماني فريدريش ميرتس، خلال رحلة عودتهما من زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يظهر لحظة ضبطهما وهما يتعاطيان مواد مخدرة داخل مقصورة قطار.

إلا أن قصر الإليزيه سارع إلى نفي هذه المزاعم جملة وتفصيلًا، مؤكدًا في بيان رسمي أن ما أمسكه الرئيس ماكرون لم يكن سوى منديلًا ورقيًا مستخدمًا.

وعلق عدد من أساتذة الطب النفسي على الفيديو المتداول لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والذي ظهرت فيه خلال بتعبيرات وجه غريبة، حيث قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن هذه التعبيرات جاءت نتيجة تعاطي المواد المخدرة، الأمر الذي نفاه الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي.

وقال استشاري الطب النفسي إن التعبيرات التي ظهرت على وجه رئيسة الوزراء الإيطالية خلال مؤتمر حلف الناتو لا تحمل أي دلالة على أنها تتعاطى المواد المخدرة كما رجح البعض.

وأوضح فرويز خلال تصريحاته لمصراوي أن تعبيرات وجه رئيسة وزراء إيطاليا جاءت نتيجة تعرضها لرد فعل غير متوقع تجاه موقف معين أو حدث ما مؤكدا على أنها لا تمت بصلة بأعراض متعاطي المخدرات.

وفي سياق متصل أكد الدكتور هشام رامي استشاري الطب النفسي على أن مدمني المواد المخدرة لا تظهر على وجههم أي من التعبيرات التي ظهرت على وجه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وأوضح رامي في تصريحاته لمصراوي أن رئيسة الوزراء الإيطالية تفاجأت من أحد المواقف مما دفعها للظهور بتعبيرات الوجه المثيرة للجدل مؤكدا على اتزانها وعدم تعاطيها للمواد المخدرة على الإطلاق.

وفي سياق آخر قالت الدكتورة رضوى السعيد استاذة الطب النفسي إن تعبيرات الوجه التي ظهرت على رئيسة الوزراء الإيطالية خلال مؤتمر حلف الناتو يحمل عدة احتمالات قد تكون تعرضت لها.

وأوضحت السعيد خلال تصريحاتها لمصراوي أن من الوارد أن تكون رئيسة الوزراء الإيطالية قد تناولت كحول قبل بدء المؤتمر أو تعاني من آلام بالمعدة مما جعلها تظهر بذلك الشكل المفاجئ.

وأضافت السعيد قائلا " من الوارد أيضا أن تكون رئيسة الوزراء الإيطالية قد تعرضت لنتيجة مفاجأة تجاه موقف معين".



