إسرائيل تصنف البنك المركزي الإيراني "منظمة إرهابية"

وكالات

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أمر يقضي بتصنيف البنك المركزي الإيراني وعدد من الكيانات كـ"منظمات إرهابية".

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن كاتس صنف بنكين إيرانيين إضافيين وشركة تابعة للقوات المسلحة الإيرانية وثلاثة من كبار مسؤوليها كـ"منظمات وعملاء إرهابيين" بناءا على طلب من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وذكرت الوزارة، أن الأمر "يعمل على استهداف النظام الإيراني، الذي يمول ويسلح الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط عبر فيلق القدس والحرس الثوري الإسلامي"، بحسب زعمه. ووصفت المجموعتين بأنها خط أنابيب مالي رئيسي لدعم الوكلاء الإيرانيين في جميع أنحاء المنطقة.

وإلى جانب البنك المركزي، شملت العقوبات بنك "شهر" وبنك "ملت"، بالإضافة إلى شركة "سبهر إينرجي جهان"، وهي شركة مملوكة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ويخضع البنك المركزي الإيراني أيضًا للعقوبات الأمريكية.