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إيران: سنعاقب المعتدي.. ولا نقبل بسلام مفروض بالقوة

10:35 م الإثنين 23 يونيو 2025

إيران

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وكالات

قال وزير الدفاع الإيراني، إن بلاده عازمة على معاقبة المعتدي، وترفض السلام القسري، مؤكدا أن واشنطن مصدر أزمات وعدم استقرار المنطقة.

وشنت القوات المسلحة الإيرانية، مساء الإثنين، عملية عسكرية ضد الولايات المتحدة تحت اسم "بشائر الفتح"، بمشاركة الحرس الثوري والجيش الإيراني، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الهجمات استهدفت قواعد أمريكية في كل من قطر والعراق، في أول رد مباشر من طهران على الضربة الأمريكية التي طالت ثلاث منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية فجر الأحد الماضي.

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إيران وزير الدفاع الإيراني إيران وإسرائيل
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