ماذا فعل صاروخ إيراني بجنوب إسرائيل؟- صور

كتب - محمود الطوخي:

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بإصابة مبنى في بئر السبع بصحراء النقب جنوبي إسرائيل بصاروخ إيراني.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني "واي نت" نقلا عن أحد سكان المبنى الذي أصابه الصاروخ الإيراني، إن "المنزل مدمر بشكل كامل رصدنا حجم الدمار عبر كاميرا المراقبة".

وأضاف آخر: "ما أن دخلنا إلى غرفة الطوارئ حتى سمعنا دوي انفجار هائل، حتى ان غطاء مكيف الهواء أصابني في وجهي من شدة الانفجار".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الصاروخ أصاب مبنى قريبا من موقف للسيارات، حيث تسببت شظايا الصاروخ الإيراني في اشتعال النيران في عدد من المركبات، كما ألحق أضرارا جسيمة بعدد من المنازل المجاورة.

في وقت لاحق، أعلنت سلطات النقل الإسرائيلية إغلاق محطة بئر السبع الشمالية - الجامعة مؤقتا بسبب الأضرار التي لحقت بالسقف، مشيرة إلى أنها أرسلت فرق طوارئ ولوجستية تابعة لسكك حديد إسرائيل للتعامل مع المحطة وإعادتها إلى الخدمة، مؤكدة في الوقت نفسه أن محطة بئر السبع المركزية تعمل كالمعتاد، وفق موقع "واي نت" العبري.

وأكدت القناة 12 العبرية نقلا الدفاع المدني الإسرائيلي، إصابة 5 أشخاص وإصابة العشرات بالذعر.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن رصد إطلاق صواريخ من إيران، مؤكدا أن الدفاعات الإسرائيلية تعمل على اعتراض التهديد.

وطالب المتحدث العسكري الإسرائيلي، المواطنين بالدخول إلى الملاجئ فورا والبقاء فيها حتى إشعار آخر