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بعد 7 أشهر من اختفائها.. العثور على جثة إيمان حسن في ألمانيا

12:12 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

إيمان حسن

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وكالات

عاشت الجالية المصرية في ألمانيا حالة من القلق بعد اختفاء المواطنة إيمان محمد حسن صاحبة الـ34 عاما، في ظروف غامضة منذ نوفمبر الماضي، حتى تمكنت الشرطة الألمانية من العثور على جثمانها يوم الثلاثاء.

في 11 نوفمبر 2024، غادرت إيمان شقتها بمدينة باد آيبلينج جنوب ألمانيا دون أن تترك أثرا، مما دفع أحد أقاربها إلى الإبلاغ عن فقدانها.

وعلى مدار شهور، أطلقت السلطات حملة بحث واسعة شملت تفتيش الغابات والطرقات المجاورة، إلا أن جهودها لم باءت بالفشل.

لكن وخلال مروره، اكتشف أحد المارة دراجة وخوذة لطفل بجانب طريق في غابات قريبة من بلدة تان، على بعد أقل من خمسة كيلومترات من منزل الضحية.

وأبلغ المارة، الشرطة التي استعانت بطائرة هليكوبتر وكلاب مدربة للبحث في المنطقة، لتعثر بين شجيرات على جثة أنثى يمكن نقلها دون الحاجة إلى معدات خاصة.

وأكد المتحدث باسم شرطة جنوب بافاريا العليا ستيفان سونتاج، أن شهودا تذكّروا رؤية الضحية ترتدي غطاء رأس كاكي اللون، ما ساعد في التعرف عليها أوليا، قبل أن تثبت الفحوصات في معهد الطب الشرعي بميونيخ أنها إيمان حسن.

وحتى الآن، لم تكشف التحقيقات عن سبب الوفاة أو ملابسات اختفاء الضحية، ولا تزال الشرطة مستمرة في استكمال إجراءاتها لكشف الحقيقة.

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