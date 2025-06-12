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القسّام: فجّرنا منزلًا تحصنت به قوة إسرائيلية يوم الجمعة الماضي

12:48 م الخميس 12 يونيو 2025

كتائب القسام

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وكالات

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الخميس، إن مقاتليها فجروا بعبوات ناسفة منزلا تحصنت به قوة إسرائيلية وأوقعوها بين قتيل وجريح شمال خان يونس الجمعة الماضية.

وأشارت القسام، إلى أنها رصدت هبوط طائرة مروحية لإجلاء استمر عدة ساعات في شارع الفلل شرق مدينة حمد بمنطقة السطر شمال خان يونس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين بينهم ضابط مصاب بجروح خطيرة، يوم الجمعة الماضي، خلال معارك دارت في جنوب قطاع غزة، وتحديدًا في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود القتلى ينتمون إلى وحدتي "ماغلان" و"ياهلوم"، وقد لقوا مصرعهم بعد دخولهم مبنى يُعتقد أنه كان يُستخدم من قبل حركة "حماس"، بناءً على معلومات استخباراتية وردت صباح اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن المبنى انفجر بعد دخول القوة العسكرية إليه، نتيجة تفجير بعبوات ناسفة أدت إلى انهياره، ما أسفر عن مقتل الجنود الأربعة وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة، بينهم ضابط حالته خطرة.

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كتائب القسام قوت إسرائيلية تفجير منزل
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