تصاعد موجة الاحتجاجات في أمريكا "تغطية خاصة"

القاهرة- مصراوي

تواصلت موجة الغضب الشعبي في الولايات المتحدة ضد سياسات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، حيث انتقلت الاحتجاجات من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا إلى عشرات المدن الأخرى في مختلف أنحاء البلاد، في تصعيد لافت اتسع في بعض المناطق ليشمل انتقادات حادة لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبحسب ما أوردته صحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد شهدت 19 ولاية أمريكية على الأقل و35 مدينة مظاهرات حاشدة منذ يوم الجمعة الماضي، تصاعدت وتيرتها بشكل كبير خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

في مانهاتن، تجمع آلاف المتظاهرين أمس الثلاثاء في احتجاجات ضد سياسات وكالة الهجرة، بدأت بشكل سلمي قبل أن تتطور لاحقًا إلى مواجهات مع قوات الشرطة بالقرب من مبنى إدارة الهجرة والجمارك في مدينة نيويورك. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظات من التوتر، حيث اندلعت اشتباكات وتدافع، وألقى بعض المحتجين زجاجات مياه على عناصر الشرطة، بحسب ما نقلته شبكة CNN الأمريكية.

ويأتي هذا التحرك الشعبي في ظل تنامي الغضب من سياسات الهجرة المتشددة، وسط دعوات لمراجعة آليات الاحتجاز والترحيل، واتهامات لإدارة ترامب بتبني إجراءات قمعية وغير إنسانية بحق المهاجرين.

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