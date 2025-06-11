بعد كاليفورنيا.. تكساس تنشر الحرس الوطني الأمريكي

وكالات

نقلت وكالة فرانس برس (أ.ف.ب) عن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، الجمهوري جريج أبوت، قوله إنه سيتم نشر الحرس الوطني في مواقع مختلفة بالولاية "للمحافظة على النظام" بعد خروج احتجاجات.



وكتب أبوت في منشور على منصة "إكس": "الاحتجاج السلمي قانوني. أما إيذاء أي شخص أو ممتلكات فغير قانوني وسيؤدي إلى الاعتقال".



وأكد حاكم تكساس، أن الحرس الوطني "سيستخدم كل أداة واستراتيجية لمساعدة سلطات إنفاذ القانون في الحفاظ على النظام".



ومن المتوقع أن تُنظم منظمات جنوب تكساس مسيرات مناهضة لإدارة الهجرة والجمارك يومي الأربعاء والسبت، وفقًا لما ذكرته قناة KSAT التابعة لشبكة سي إن إن.



وجاء ذلك عقب تنفيذ الشرطة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، اليوم الأربعاء، اعتقالات جماعية في حق محتجين في منطقة وصفتها بـ"تجمع غير قانوني"، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" عن الشرطة. كما تم فرض حالة الطوارئ وحظر التجول ليلًا في المدينة.