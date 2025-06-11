شرطة لوس أنجلوس تعتقل محتجين لرفضهم الالتزام بحظر التجول



وكالات

اعتقلت شرطة لوس أنجلوس صباح اليوم الأربعاء، عددا من المحتجين لرفضهم الالتزام بحظر التجول الليلي.

ودخل حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي الأمريكي، 03,00 بتوقيت جرينتش الأربعاء، قرار حظر التجول الليلي الذي فرضته رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس في وسط المدينة.

وتجري منذ ليال عدة صدامات بين قوات الأمن ومحتجّين على سياسات الرئيس دونالد ترمب بشأن الهجرة، وفقا للغد.

وبعيد بدء سريان الحظر كان عشرات المتظاهرين لا يزالون في وسط المدينة.

ونجح المئات من عناصر شرطة لوس أنجلوس في تفريق متظاهري وسط المدينة سلميًا لتطبيق حظر التجول.

تأتي هذه الخطوة بعدما شهدت ثاني كبرى مدن الولايات المتّحدة أعمال شغب وصدامات ليلية بين قوات الأمن ومتظاهرين ضدّ سياسات الرئيس دونالد ترمب بشأن الهجرة.

وقالت باس: "لقد أعلنت حالة طوارئ محلية وفرضت حظر تجوّل في وسط مدينة لوس أنجلوس لوقف أعمال التخريب والنهب".

وأضافت: "الليلة الماضية، تعرضت 23 شركة للنهب، وأعتقد أنّكم إذا قدتم سيارتكم في وسط مدينة لوس أنجلوس، فإنّ الكتابات على الجدران منتشرة في كل مكان وقد تسبّبت بأضرار جسيمة للشركات ولعدد من الممتلكات".

وبدأ الحظر بعيد إعلان الرئيس دونالد ترامب أن لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل أعداء أجانب.

وبعيد أيام من المواجهات الليلية بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين المعارضين لسياسة الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، اتخذ الرئيس الجمهوري الإثنين قرارا استثنائيا بنشر 700 عنصر من المارينز.

كانت عمدة مدينة لوس أنجلوس، قد أعلنت فجر اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول للسيطرة على حركة الاحتجاج بالمدينة.

ويبدأ الحظر من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتواصلت الاحتجاجات فجر اليوم الأربعاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لليوم الخامس على التوالي رفضا لترحيل المهاجرين.

ونفذت سلطات ولاية كاليفورنيا فجر الأربعاء حملات اعتقال جماعي بحق المحتجين أمام سجن لوس أنجلوس المركزي.

وقطع محتجون الطريق السريع الرئيسي في المدينة، وهاجمتهم الشرطة بالهراوات في محاولة لتفريقهم.