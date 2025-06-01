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روسيا تشن هجومًا جويًا على العاصمة الأوكرانية كييف

05:17 ص الأحد 01 يونيو 2025

المعارك بين روسيا وأوكرانيا

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وكالات

أكد رئيس بلدية كييف، أن القوات الروسية تشن هجوما جويا على العاصمة الأوكرانية، بحسب سكاي نيوز.

وأمرت السلطات في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، السبت، بإجلاء إلزامي للسكان في 11 موقعا إضافيا بسبب التهديد المستمر بالقصف الروسي.

ووقع الحاكم العسكري للمنطقة، أوليه هريهوروف، القرار ونشره عبر صفحته على فيسبوك، وتشمل إجراءات الإجلاء أكثر من 2800 شخص.

وبهذا، يرتفع عدد المناطق التي شملها أمر الإجلاء الإلزامي في المنطقة الحدودية إلى 213 مستوطنة.

وتسعى روسيا إلى إنشاء ما تُسميه "منطقة أمنية" على الأراضي الأوكرانية في منطقة سومي، بزعم حماية سكانها المدنيين من الهجمات الأوكرانية.

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