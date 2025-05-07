وزير الخارجية الباكستاني: لا أعتقد أن الهجوم الهندي يرتبط بأمور دينية

وكالات

قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الأربعاء، إن أي مغامرة جديدة من جانب الهند سيتم الرد عليها بشكل مناسب.

وأوضح إسحاق دار، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أنه لا يعتقد أن الهجوم الهندي على باكستان يرتبط بأمور دينية.

ولفت إسحاق دار، إلى أن الهجوم الهندي على باكستان ليلة أمس إعلان أحادي للحرب.

وأكد إسحاق دار أن الهند لم تقدم أي أدلة دامغة أو ملموسة تثبت تورط إسلام آباد في حادث كشمير، مشددا على أن بلاده لن تسمح للهند بالتنصل من اتفاقية تقاسم المياه وهذا الأمر غير قابل للتفاوض.

وأوضح إسحاق دار، أن تطور النزاع سيكون مرهونا بموقف الهند وتقاريرهم الإعلامية تقول إن عملياتهم قد انتهت.

ولفت وزير الخارجية الباكستاني، إلى أن إسلام آباد تواصلت مع أكثر من 24 دولة لوقف التصعيد وتعهدت بالتحلي بالصبر والالتزام بضبط النفس، مشيرا إلى أن الجيش الباكستاني واجه المقاتلات الهندية في معركة جوية استمرت لنحو الساعة.

وذكر وزير الخارجية الباكستاني، أن الحكومة أصدرت تعليمات للجيش بإسقاط الطائرات الهندية التي تلقي القنابل على الدولة، مؤكدا أن الهند تعرف عاقبة الهجوم على باكستان و"جيشنا أظهر لمحة من ذلك ليلة أمس".

وقال إسحاق دار، إن باكستان أكدت أن تعليق الهند لمعاهدة المياه سيكون بمثابة إعلان حرب ولن تتخلى إسلام آباد عن نقطة ماء واحدة، معربا في الوقت نفسه عن استعداد بلاده للتعاون مع فريق تحقيق مستقل تجريه 3 أو 4 دول.

وأشار إسحاق دار، إلى أن باكستان أكدت مرارا أنه لا علاقة لها بالحادث في كشمير وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل، مضيفا "يبدو أن الهند فبركت حادث كشمير واتخذته ذريعة للهجوم على بلادنا".

وأعلن إسحاق دار، سقوط 72 قتيلا وجريحا نتيجة الهجمات الهندية التي تنتهك القانون الدولي على باكستان صباح اليوم.