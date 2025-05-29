شؤون الأسرى: اعتقال نحو 10.000 فلسطيني من قطاع غزة منذ بدء الحرب



وكالات

قال عبد الناصر فروانة، المختص في شؤون الأسرى، إنه بعد مرور 600 يوما فإن التقديرات تُشير إلى اعتقال نحو 10.000 فلسطيني من قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وذكر في تصريح له، أن 44 معتقلا من قطاع غزة استشهدوا داخل سجون الاحتلال خلال 600 يوم، وفقا لما ذكرته الغد.

وأوضح أن هؤلاء فقط من أعلن عنهم وعُرف أسمائهم وهوياتهم، فيما يعتقد أن هناك آخرين التحقوا بهم ولم يُكشف عن أسمائهم بعد.

وبحسب فراونة فإنه لايزال هناك الآلاف من المختفين قسرًا، منذ 7أكتوبر 2023، يجب ألا يذهبوا في طي النسيان.

ونوه أن مرحلة مابعد 7 أكتوبر، هي المرحلة الأكثر دموية والأخطر في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة.

خرجت مظاهرات حاشدة في تل أبيب مساء الأربعاء، تطالب بوقف الحرب على غزة وإبرام صفقة لاستعادة المحتجزين، بمناسبة مرور 600 يوم على اندلاع الحرب على القطاع.

وهناك حالة كبيرة من الغضب بين صفوف المتظاهرين بسبب خطاب نتنياهو أمام الكنيست الذي قال فيه: إن إسرائيل حققت إنجازات غير مسبوقة لم تحققها من قبل، إذ ردت عائلات المحتجزين على ما قاله نتنياهو بالقول إنه أيضا في هذه الحرب احتُجز عدد من الإسرائيليين لم يُحتجز مثلهم في أي حرب سابقة.

وأضاف المتظاهرون ردا على نتنياهو أنك إذا كنت قد حققت كل هذه الإنجازات، لماذا لا تنهي هذه الحرب في غزة فورا؟.

وأوضحت أنه خلال خطاب نتنياهو داخل الكنيست كان العشرات من عائلات المحتجزين متواجدين وأداروا ظهرهم لنتنياهو حين بدأ كلمته.