تركيا: اعتقال متهم بجمع 354 ألف دولار لصالح "داعش" عبر إنستغرام

وكالات

ألقت الشرطة التركية القبض على بلال بيلغير في إسطنبول، بتهمة تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعد أن جمع أكثر من 13.8 مليون ليرة تركية (ما يعادل أكثر من 354 ألف دولار)، وفقًا لما ذكرته وكالة DHA.

وأوضحت الوكالة أن مكتب مكافحة الإرهاب التابع للنائب العام في إسطنبول، وبالتعاون مع قوات الدرك (الجندرمة)، رصد حملة لجمع التبرعات عبر منصة "إنستغرام" بهدف دعم أنشطة تنظيم "داعش"، بما في ذلك مساندة مقاتلي التنظيم في السجون ومخيم الهول بسوريا.

وأسفرت العملية الأمنية، التي نُفذت صباح الثلاثاء، عن إلقاء القبض على بلال بيلغير، بعد التأكد من تلقيه تبرعات عبر حسابه الخاص بالعملات المشفرة من أنصار التنظيم.