إيران: لن نتنازل عن حقنا في التخصيب والاستخدام السلمي للطاقة النووية

وكالات

نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله الثلاثاء: "لن نتنازل عن حقنا في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما في ذلك التخصيب.

وذكر بقائي، الاثنين، أن إيران منفتحة على التوصل إلى تسوية بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة، مع التأكيد على أن تخصيب اليورانيوم يظل قضية غير قابلة للتفاوض، مشيرًا إلى أن واشنطن تتفهم هذا الموقف.

وأوضح بقائي في تصريحات لشبكة (سي إن إن): "إذا كانت النية ضمان عدم تسليح البرنامج النووي الإيراني، فأعتقد أن ذلك أمر ممكن وبسيط". وعندما سُئل عن طرق التوصل إلى تسوية، أجاب قائلاً: "هناك عدة طرق"، دون الخوض في تفاصيل.

كما أكد على ضرورة حماية حق إيران في استخدام الطاقة النووية السلمية، معتبراً أن أي محاولة لمنع هذا الحق ستكون "إشكالية للغاية" وقد تشكل تهديدًا جديًا لمسار المفاوضات.

في المقابل، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بالتقدم في المحادثات بعد انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات في روما الجمعة، حيث قال للصحفيين في نيوجيرسي الأحد: "أجرينا محادثات جيدة جدًا مع إيران أمس واليوم، وننتظر لنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أننا قد نحصل على أخبار جيدة بشأن الملف الإيراني".