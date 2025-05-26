مشاهد من حادث دهس مشجعي ليفربول خلال الاحتفالات بلقب الدوري
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وكالات
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا توثق لحظة اندفاع سيارة نحو حشد من مشجعي نادي ليفربول أثناء احتفالهم بتتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.
وشهد موقع الحادث انتشارًا مكثفًا لفرق الطوارئ، فيما لم تصدر السلطات المحلية بيانًا رسميًا حتى الآن حول ملابسات الواقعة.
ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود عيان قولهم إن سائق السيارة "تعمد دهس الجماهير" في وسط مدينة ليفربول مساء اليوم. وقد أعلنت الشرطة القبض على رجل في موقع الحادث، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول دوافعه.
It’s happening again.— Spitfire (@DogRightGirl) May 26, 2025
Male driver arrested after driving through the crowd at Liverpool city centre.
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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها مقطع نُشر على منصة X، لحظة تحرك السيارة بشكل متهور وسط الحشود في شارع "ديل"، ودهسها لعدة أشخاص قبل أن تتوقف. وتُظهر مقاطع أخرى حالة من الفوضى في أعقاب الحادث، مع انتشار سيارات الإسعاف في الشارع وظهور مشجعين في حالة صدمة وارتباك.
🚨BREAKING:— Am Yisrael Chai 🇮🇱🎗 (@kyg_best) May 26, 2025
A driver deliberately drives into a crowd in Liverpool, England, hitting multiple pedestrians. pic.twitter.com/HQJZyomGa1
وقد تم تحويل أحد المطاعم القريبة إلى غرفة طوارئ مؤقتة لعلاج المصابين، فيما لم تُعلن السلطات حتى الآن الحصيلة النهائية للإصابات أو مدى خطورتها.
وأعلنت الشرطة في مدينة ليفربول في بريطانيا القبض على سائق بعد الاندفاع بسيارة نحو حشد من مشجعي كرة القدم أثناء الاحتفال بفوز فريقهم.
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