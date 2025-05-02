مالطا: سفينة المساعدات المستهدفة كان على متنها 16 شخصا بينهم 4 مدنيين

وكالات

كشفت حكومة مالطا في بيان، الجمعة، أن "أسطول تحالف الحرية" المتجه إلى غزة كان على متنه 12 فردا من الطاقم و4 مدنيين، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأكدت الحكومة في مالطا، السيطرة على الحريق الذي اندلع في سفينة أسطول الحرية الإغاثية المتجه نحو قطاع غزة.

وكان ‏أسطول "تحالف الحرية" الإغاثي الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة أعلن في بيان، الجمعة، تعرض إحدى سفنه لهجوم بالطيران المسير في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا.

‏وأشار الأسطول الإغاثي، إلى أن الهجوم على إحدى السفن قبالة مالطا تسبب باندلاع حريق على متنها، كما عطّل الاتصالات مع السفينة وعرضها لخطر الغرق.

وأوضح البيان، أن السفينة التي تعرضت للهجوم أصدرت إشارة استغاثة فور وقوعه، والذي أدى إلى اندلاع حريق على متنها وتضرر هيكلها بشكل كبير.

وقال البيان، إن طاقم السفينة أفاد في آخر اتصال بأن طائرات مسيرة لا زالت تحلّق فوقها، موضحا أن الهجوم استهدف مولد الكهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار وعرض السفينة للغرق.

وذكر البيان، أن السفينة المستهدفة تحمل على متنها نشطاء دوليين في مجال حقوق الإنسان، في إطار مهمة إنسانية سلمية لتحدي الحصار الإسرائيلي على غزة، ومن أجل إيصال المساعدات التي يحتاجها القطاع بشكل ملحّ وعاجل.