رئيس كوريا الجنوبية السابق يحضر جلسة استماع في محاكمته بتهمة التمرد

سول- (د ب أ)

حضر الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول جلسة الاستماع الرابعة في محاكمته بتهمة التمرد اليوم الاثنين في أعقاب الجدل الدائر حول تأثيره على الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

ووصل يون إلى محكمة سول المركزية في شاحنة سوداء ودخل المبنى دون الإجابة على أسئلة الصحفيين، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات لاختيار خليفته بعد أسبوعين في الثالث من يونيو بعد أن تم عزله من منصبه بسبب إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.

وفي حال إدانته بالتمرد، يمكن أن يحكم على يون بعقوبة قصوى تصل إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.