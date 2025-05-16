منظمة دولية: أكثر من 19 ألف فلسطيني أُجبروا على النزوح منذ ظهر الخميس

: أكثر من 19 ألف فلسطيني أُجبروا على النزوح

وكالات

قالت منظمة الهجرة الدولية، الجمعة، إن أكثر من 19 ألف فلسطيني أجبروا على النزوح مجددا في قطاع غزة منذ ظهر أمس الخميس.

وفي أبريل الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن ما يقرب من 2 مليون فلسطيني أُجبروا على النزوح القسري.

وأوضحت الأونروا أن الانتهاك الإسرائيلي لوقف إطلاق النار بغزة، أدى إلى موجة نزوح أثّرت على ما يزيد عن 142 ألف فلسطيني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استأنف عملياته العسكرية في غزة، يوم 18 مارس الماضي، ونفّذ عمليات قصف مكثّف على كافة أنحاء القطاع المحاصر.