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ترامب: الصين تمر بوضع بائس وأنا أريدها في حالة جيدة

07:46 م الأربعاء 30 أبريل 2025

دونالد ترامب

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الصين تمر حاليًا بوضع "بائس"، مؤكدًا أنه لا يتمنى لها ذلك بل يريدها في وضع جيد، مشدداً على ضرورة أن تعامل الولايات المتحدة بإنصاف".

وأشار "ترامب"، في تصريحات له عبر منصته تروث سوشيال، إلى أن الصين تتعرض لضربة موجعة نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين في مرحلة ما.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن المحادثات جارية بين البلدين بشأن هذه الرسوم، لافتًا إلى أن "مصانع كثيرة في الصين تغلق أبوابها لأننا لم نعد نقبل بمنتجاتهم"، بحسب تعبيره.

يذكر أن دونالد ترامب، أكد في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة في طريقها لإبرام "اتفاق جيد للغاية" مع الصين، رغم التوترات التجارية الحالية.

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