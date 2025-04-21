رئيس أساقفة بوينس آيرس ناعيًا البابا فرنسيس: لقد رحل بابا الفقراء

بوينس آيرس - (د ب أ)

تجمع حشد من المواطنين الأرجنتينيين لوداع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في مكان عمله السابق في بوينس آيرس اليوم الاثنين.

وقال رئيس أساقفة بوينس آيرس خورخي جارسيا كويرفا خلال قداس في كاتدرائية العاصمة الأرجنتينية "لقد توفي والد الجميع، والد البشرية كلها، الذي أصر دائما على أن الكنيسة يجب أن تكون مكانا للجميع".

وتابع "لقد رحل بابا الفقراء، الذين يتم تحميلهم أعباء تفوق قدرتهم على التحمل، أولئك الذين لا يريدهم أحد، المهمشين".

وقبل انتخابه لمنصب البابا، كان خورخي ماريو بيرجوليو - الاسم الحقيقي لفرنسيس - رئيس أساقفة بوينس آيرس وقد كان يلقي العظات في الكاتدرائية في وسط العاصمة.

وأضاف جارسيا كويرفا أن الكنيسة ستظل مفتوحة للمعزين في الأيام القادمة: "لقد كان هذا مقعد الكاردينال بيرجوليو، إنه بيته إلى حد ما.. كل من يريد الحضور هو موضع ترحيب".

وتوفي البابا فرنسيس (88 عاما) في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بعد فترة طويلة من المرض.

وقد أعلنت الحكومة الارجنتينية عبر منصة" إكس" اليوم الاثنين الحداد لمدة سبعة أيام بعد وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس، الذي ولد في بوينس آيرس.

وجاء في بيان الحكومة "تعرب الارجنتين، التي لديها تقاليد كاثوليكية قديمة وموطن البابا فرنسيس، عن حزنها العميق إزاء وفاة قداسته وتقدم تعازيها لأسرة بيرجوليو".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة مانويل أدورني الحداد العام لمدة سبعة أيام.

وكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عبر منصة "إكس" "علمت ببالغ الحزن صباح اليوم بوفاة البابا فرنسيس، خورخي بيرجوليو وهو الآن يستريح في سلام".

ويذكر أن ميلي الليبرالي المتشدد كانت علاقته متوترة مع البابا، وقبل أن يتولى منصبه، وصف البابا فرنسيس بـ "الأحمق" وقال إنه يروج للشيوعية.

واستقبل البابا فرنسيس ميلي في الفاتيكان في فبراير العام الماضي.