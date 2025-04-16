وزير الصحة الأمريكي: تصاعد مثير للقلق في معدلات الإصابة بالتوحد

واشنطن - (أ ب)

حذّر وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي (الابن) من زيادة حالات تشخيص إصابة الأطفال في الولايات المتحدة بمرض التوحد "بوتيرة مقلقة"، ووعد بإجراء دراسات استقصائية لرصد أي عوامل بيئية ربما تكون وراء حدوث هذا الاضطراب في النمو.

وجاءت تصريحاته اليوم الأربعاء، بعد يوم من إصدار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تقريرا أظهر أن حوالي واحدا من كل 31 طفلا في الولايات المتحدة يعانون من مرض التوحد، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2020.

وقال كينيدي إن: "التوحد يدمر العائلات.. والأهم من ذلك، أنه يدمر أعظم مواردنا، وهم أطفالنا".

وأضاف أن: "هؤلاء أطفال لا ينبغي أن يعانوا هكذا".

ووصف كينيدي التوحد بأنه "مرض يمكن الوقاية منه"، رغم أن باحثين وعلماء قد حددوا عوامل وراثية مرتبطة به، ولا يعتبر التوحد مرضا، بل اضطرابا معقدا يؤثر على الدماغ.