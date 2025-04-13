رئيس الإمارات يؤكد للشرع دعم بلاده لتطلعات الشعب السوري

أبو ظبي - (د ب أ)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات ونظيره السوري أحمد الشرع في أبو ظبي اليوم العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك لما فيه الخير لشعبيهما.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الشاطئ في أبو ظبي، الشرع الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، حيث تمنى له النجاح والتوفيق في قيادة بلده خلال المرحلة المقبلة وتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو التنمية والأمن والاستقرار.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام): استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها،

كما تناول اللقاء التطورات في سوريا".

وأكد رئيس الإمارات حرص بلاده على دعم سوريا لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناءها بما يلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وجدد الشيخ محمد بن زايد التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال إن استقرار سوريا وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة كلها، مؤكداً أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل ما تستطيع من دعم إلى سوريا وشعبها خلال الفترة المقبلة.

كان الشرع، قد وصل في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في أول زيارة للإمارات منذ توليه منصبه.

وكان في استقبال الشرع بمطار البطين الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي.

ويرافق الشرع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين بالحكومة السورية.

وقال الشيباني في تدوينة على منصة "إكس" "نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا".