قادة مليشيات "الشباب" يفرون من جلب بالصومال مع تصاعد الضربات الجوية

مقديشو - (د ب أ)

بدأ قادة مليشيات "الشباب" بالفرار من مدينة جلب بمحافظة جوبا الوسطى والمناطق المحيطة بها، وذلك في أعقاب الغارات الجوية المكثفة التي شنتها القوات المسلحة ضد المتمردين في أقصى جنوب الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية ( صونا) عن مصادر قولها إن "العديد من قادة الإرهابيين اختفوا مع عائلاتهم في محاولة للهروب من الهجمات المستمرة التي تنفذها القوات الوطنية".

ووفق الوكالة، "تعاني مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، من انشقاق داخلي، حيث بدأ العديد منهم بالهروب إلى مناطق أخرى بعد فقدانهم مئات من عناصرهم على أيدي الجيش في العمليات الأخيرة".

وأشارت إلى أن "العديد من القادة والمئات من المقاتلين لقوا حتفهم في الهجمات، بينما ما زال مئات آخرين مصابين في المدينة".

وكانت الحكومة الفيدرالية حثت عناصر المليشيات على الاستسلام، مؤكدة أن جميع المناطق التي يسيطر عليها المتمردون هي أهداف عسكرية مشروعة.

كما دعت الحكومة، المواطنين للإبلاغ عن أي تحركات للمتشددين لتجنب أي أضرار قد تنجم عن استهدافهم من قبل الجيش الوطني.