غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان.. والجيش يصدر بيانين

وكالات

شن الجيش الإسرائيلي، غارات عدة استهدف فيها مناطق مختلفة في جنوب لبنان، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة، إن الجيش الإسرائيلي شن "غارات معادية استهدفت وادي زلايا وتلال الجبور" في منطقة البقاع الغربي، وفقا لروسيا اليوم.

كما "نفذ الطيران الحربي المعادي قرابة السابعة والربع من مساء الاثنين، غارة معادية استهدفت محيط قلعة الشقيف لجهة يحمر الشقيف، وغارة معادية استهدفت مجرى نهر الليطاني - خراج دير ميماس"، حسب الوكالة.

وأفاد المصدر نفسه، أن "سلسلة من الغارات الجوية المعادية" نفذها الجيش الإسرائيلي، استهدفت حِمى لبّايا في البقاع الغربي، توزعت على 4 غارات من مسيّرات حربية، وخامسة نفذتها طائرة حربية معادية من نوع F16، من دون الإبلاغ عن إصابات.

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة يحمر أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه هاجم عنصرين في "حزب الله"، "عملا كعناصر مراقبة ووجّها عمليات إرهابية، في منطقة يحمر بجنوب لبنان"، وفق وصفه.

وجاء في بيان لاحق للجيش الإسرائيلي: "أغار جيش الدفاع على مواقع عسكرية لحزب الله الإرهابي تم رصد مخربين داخلها ووسائل قتالية تابعة له"، مردفا: "أنشطة إرهابية داخل هذه المواقع تعتبر تهديدا على دولة إسرائيل وتشكل خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.. سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع أي محاولة لإعادة اعمار وتموضع لحزب الله الإرهابي"، على حد تعبيره.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوما من الأراضي اللبنانية.

ومُددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي. ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كاملة. ولا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان، وسط خروقات إسرائيلية مستمرة وبشكل شبه يومي.