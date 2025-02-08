شولتس يرفض مطالب بتأميم شبكات الكهرباء في ألمانيا

بوتسدام - (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رفضه لتأميم شبكات الكهرباء من أجل تخفيض تكاليف الكهرباء.

وخلال فعالية انتخابية لاتحاد النقابات العمالية الألماني "دي جي بي" في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، قال شولتس اليوم السبت، إن هذه الخطوة "ستكلفنا أكثر مما نطيق"، غير أنه رأى أن من الممكن أن تساهم الحكومة الاتحادية في الشبكة بدلا من تأميمها.

وأوضح شولتس أن هدفه هو "دمج الشركات الأربع الكبرى العاملة في تشغيل شبكات الكهرباء عالية الجهد، وأن تكون الدولة مستعدة للمساهمة إذا لزم الأمر".

وكان اتحاد نقابة عمال المعادن "آي جي ميتال" طالب بتأميم مشغلي الشبكات للحفاظ على انخفاض تكاليف الكهرباء.

وأضاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار: "لكن ما نحتاجه بالنسبة لشبكات الكهرباء عالية الجهد هو وضع سقف للأسعار"، وكان شولتس اقترح تخفيض تكاليف رسوم الشبكة إلى النصف وفرض سقف سعر ثابت عند 3 سنتات لكل كيلوواط/ساعة، ورأى أنه بذلك لن يقلق أحد إذا تطلب الأمر استثمار 300 مليار يورو إضافية في شبكات الكهرباء.

يذكر أن ألمانيا تحتاج إلى آلاف الكيلومترات من خطوط الكهرباء الجديدة لنقل طاقة الكهرباء المولدة من الرياح - والتي يتم إنتاجها بشكل رئيسي في الشمال - إلى مراكز الاستهلاك الكبيرة في الجنوب؛ وهو إجراء تبلغ تكلفته مليارات اليورو.

وتؤدي زيادة رسوم الشبكة إلى زيادة العبء على المستهلكين النهائيين، حيث يتم تحميل هذه التكاليف على سعر الكهرباء.

وأشار شولتس إلى أن أسعار الطاقة في ولاية براندنبورج (عاصمتها بوتسدام حيث يقع المقر السكني لشولتس) بدأت في الانخفاض منذ بداية العام بسبب تحسين توزيع رسوم الشبكة.

ويتم تمويل توسيع شبكة الكهرباء في العديد من المناطق الريفية من خلال رسوم الشبكة التي يجب على جميع مستهلكي الكهرباء دفعها، الأمر الذي أدى حتى الآن إلى ارتفاع رسوم الشبكة في المناطق التي تشهد توسعًا كبيرًا في الكهرباء الخضراء مقارنة بالمناطق الأخرى.

وتم وضع لائحة جديدة من شأنها أن تعمل على توزيع التكاليف الإضافية على جميع مستهلكي الكهرباء.