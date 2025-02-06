"اضغط بكلتا يديك".. ما الهدية التي قدمها نتنياهو لترامب أثناء زيارته؟ (صورة)

(وكالات)

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار تخليد الهجوم الذي شنته إسرائيل على لبنان في سبتمبر 2024.

وكانت الهدية عبارة عن جذع شجرة مقطوعة وفي منتصفها قالب ذهبي يشبه أجهزة النداء "البيجر" ومكتوب عليها "اضغط بكلتا يديك".

وتقول لافتة صغيرة في أسفل الهدية: "إلى الرئيس دونالد ترامب، أعظم صديق لنا وأعظم حلفائنا. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وفي 17 و18 من سبتمبر، استهدفت سلسلة من التفجيرات المتزامنة مناطق في لبنان وسوريا، طالت بشكل رئيسي أجهزة إلكترونية مثل البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي-توكي)، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آلاف آخرين، بينهم أطفال.

وتركزت التفجيرات في مناطق سكنية مكتظة، مثل الشوارع التجارية ومحلات السوبر ماركت، وكذلك أثناء جنازة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أثار حالة من الذعر بين السكان.

ورجحت التقارير أن أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال التي استهدفتها إسرائيل كانت تستخدم من قبل كوادر "حزب الله"، لكن التفجيرات أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين، بما في ذلك عاملون في المجال الصحي ومنظمات غير ربحية. ويعتقد أن التفجيرات تمت باستخدام أجهزة متفجرة صغيرة يتم التحكم بها عن بعد.

وفي نوفمبر 2024، اعترف نتنياهو بمسؤولية إسرائيل عن عملية "البيجر"، وهو الهجوم الذي وصفه البعض بالدموي نظرًا لعدد الضحايا الكبير الذي تسببت فيه.