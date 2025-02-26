قبيل الإفراج عن فلسطينيين.. آليات عسكرية إسرائيلية تتجمع أمام سجن عوفر

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء بتجمع آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة عسكرية عند بوابة سجن عوفر في رام الله بالضفة الغربية، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأشارت مصادر، إلى بدء تجمهر المئات من الفلسطينيين لاستقبال الأسرى المحررين في رام الله وبيتونيا، لافتة إلى أن سيارات تابعة لقوات الاحتلال تبدأ بالتحرك نحو بوابة سجن عوفر في رام الله وسط الضفة الغربية.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصدر أمني، الأربعاء، إن الصليب الأحمر يتوجه الآن إلى نقطة التجمع في غزة لاستلام جثث الأسرى الإسرائيليين.

ولفتت تقارير إعلامية، إلى وصول فريق طبي تابع للصليب الأحمر الدولي لمعبر كرم أبو سالم شرقي رفح تمهيدا لاستلام الأسرى الفلسطينيين.

وقالت عائلة أسير مقدسي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن المخابرات الإسرائيلية أجبرت العائلات على التعهد بعدم إقامة استقبال للأسرى المحررين.