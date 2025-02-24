ارتفاع عدد ضحايا فيضانات ولاية كنتاكي إلى 21 شخصًا (فيديو- صور)

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات ولاية كنتاكي إلى 21 شخصًا

وكالات

ارتفعت حصيلة الضحايا في ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 21 شخصًا، بعدما أعلن حاكم الولاية آندي بشير حالة الكارثة، إذ تنتظر الولاية الموافقة الفيدرالية للحصول على المساعدات؛ من أجل التعافي ما وصف بأنه أسوأ كارثة منذ سنوات، حسبما أفادت شبكة إن بي سي نيوز.

وأعلن حاكم ولاية كنتاكي أن حصيلة القتلى؛ جراء الطقس السيئ الذي شهدته الولاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 21 شخصًا، ومن بين الضحايا بالغون لقوا حتفهم بسبب انخفاض حرارة الجسم أو الفيضانات، فضلًا عن طفل واحد على الأقل توفي مع والدته، عندما جرفت العواصف سيارتهما.





وتقدمت الولاية بطلب للحصول على مساعدة فردية من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، وطلبت من السكان التبرع لصندوق إغاثة فريق كنتاكي من العواصف، إلى جانب بجانب انتظارها للمساعدة المباشرة من الحكومة الفيدرالية.

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اصبحت ولاية كنتاكي منطقة كوارث بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الثلجية وتتسبب في سقوط 9 ضحايا وانقطاع الكهرباء وتعطيل حركة المرور

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وتعرضت الولاية لفيضانات مميتة وسط درجات حرارة متجمدة في نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت في تدمير السهول الوسطى، وجلبت عاصفة أخرى المزيد من الثلوج الكثيفة والرياح.

والآن يعيش حوالي 660 من السكان بدون كهرباء، وأكثر من 100 طريق مغلقة في جميع أنحاء الولاية، كما يحتمي حوالي 600 آخرين خارج منازلهم في الحدائق والفنادق والمدارس والكنائس.



ووصف أندي بشير حاكم الولاية الظواهر الجوية، بأنها واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت الولاية منذ سنوات، حيث امتدت التأثيرات إلى جميع أنحاء الولاية، ومازال الطريق طويلًا من أجل استعادة الطاقة وفتح الطرق ومساعدة آلاف المتضررين الآخرين.



ولم تكن ولاية كنتاكي الأمريكية، وحدها المتضررة من موجة الطقس السيئ، حيث غمرت المياه السيارات والمباني وأغلقت الانهيارات الطينية الطرق في ولاية فرجينيا إلى جانب تينيسي وأركنساس.