انتحار أم قتل؟.. مصدر أمني أردني يكشف مفاجأة في واقعة آية عادل (فيديو وصور)

وكالات

كشف مصدر أمني أردني، في تصريحات لـ"الجزيرة الأردن"، تفاصيل جديدة بشأن المصرية آية عادل، التي لقيت مصرعها بعد سقوطها من شرفة منزلها.

وأكد المصدر أن التحقيقات أظهرت من خلال مقطع فيديو موثّق أن السيدة ألقت بنفسها عقب خلافات مع زوجها ودون أي تدخل من الزوج، ما دفع المدعي العام لاعتبار الحادثة حالة انتحار، موضحا أنه تم توقيف الزوج بتهمة الإيذاء البسيط قبل وقوع الحادثة.

وأضاف المصدر أن إدارة حماية الأسرة تكفلت برعاية الطفلين لحين وصول جدهما من مصر لاستلامهما.

يذكر أن أسرة الراحلة وأصدقاءها وجهوا اتهامات للزوج بالتورط في مقتلها، خاصة أنها سقطت من الطابق السابع لمسكنها، ما أثار جدلًا واسعًا حول ملابسات الواقعة.

وتداولت وسائل إعلام أردنية مقطع فيديو يوثق لحظة السقوط، لكنه لم يظهر بشكل دقيق ما إذا كانت الحادثة انتحارًا أم جريمة قتل.