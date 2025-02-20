ظنها مزحة.. تغريم رجل 200 دولار لاستخدام مكبر صوت هاتفه خلال حديثه بمحطة قطار

وكالات

غرمت السلطات الفرنسية، رجل بما يعادل 200 دولار لاستخدامه مكبر صوت هاتفه خلال وجوده في محطة قطار.

وقال الرجل، الذي تم تحديده فقط باسم ديفيد، لقناة BFMTV المتعاونة مع CNN الأمريكية، إنه كان يتحدث إلى أخته، الأحد الماضي في محطة نانت في غرب فرنسا، عبر مكبر الصوت أثناء انتظار القطار، وأشار إلى أنه تلقى تحذيرًا، لكنه اعتقد في البداية أنه مزحة.

كما غُرِّم بعد ذلك أكثر لعدم دفع الغرامة في الموقع على الفور. وقد استأجر الآن محاميًا للطعن في ذلك.