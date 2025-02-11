صفقة غزة.. بدء جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

(وكالات)

بدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الإسرائيلي (الكابينت) لمناقشة تطورات صفقة التبادل مع حركة حماس.

وتأتي هذه الجلسة وسط تزايد الضغوط الداخلية والخارجية على حكومة بنيامين نتنياهو لإحراز تقدم في ملف الأسرى والمفقودين.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن الجلسة ستدرس المرحلة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والتي أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش عن عدم رغبتهم في دخولها.

من جانبها، أعلنت حركة حماس، عن وقف عمليات تبادل الأسرى المستمرة، قائلة إن قرارها جاء ردا على عدد من الخروقات التي قام بها الجانب الإسرائيلي، مطالبة الوسطاء بالتدخل لإكمال الاتفاق.