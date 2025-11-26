إعلان

مسؤولون إسرائيليون: نحتاج خطة عملياتية مستقلة لنزع سلاح حماس في قطاع غزة

كتب : مصراوي

06:53 ص 26/11/2025

حماس وإسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

دعا مسؤولون بارزون في الجيش الإسرائيلي إلى وضع خطة عملياتية مستقلة لنزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، فإن حماس تواصل ترسيخ سيطرتها في قطاع غزة، متجاهلة دعوات نزع سلاحها.

وأشار التقرير إلى تحذير من المؤسسة الأمنية سُمع خلال الأيام الأخيرة في مجلس الوزراء، مفاده أن حماس تعزز قوتها وتعيد بناء قدراتها، وتعود إلى سيطرة شبه كاملة على قطاع غزة.

وقال إن 13 بلدية من أصل 25 في القطاع عادت إلى النشاط الكامل، كما نشرت الشرطة ونقاط التفتيش مرة أخرى، موضحا أن حماس تعمل على إصلاح البنية التحتية المهمة في غزة.

وحسب التقرير، حذر مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي من تجاهل حقيقة أن حماس تعزز قدراتها في قطاع غزة وتستعيدها.

وأوضحوا أن إسرائيل تحتاج إلى وضع خطة عملياتية مستقلة لنزع السلاح من قطاع غزة، لأن الخطة الأمريكية لا تقدم حلا لهذا الأمر، من وجهة نظرهم.

ومساء الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قتل 5 مسلحين، خرجوا على الأرجح من نفق في رفح، جنوبي قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس وإسرائيل ماس سرائيل زع سلاح حماس في قطاع غزة طاع غزة زة لجيش الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان