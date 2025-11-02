بعد هجوم روسي.. كييف تعلن إسقاط 67 طائرة مسيرة خلال الليل

كييف - (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 67 من أصل 79 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز "إسكندر إم" تم إطلاقهما من منطقة بريانسك، و79 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميلروفو، وأوريل، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 67 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرز أخرى خداعية، في شمال وجنوب وشرق البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت 164 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق الأراضي الروسية وبحر آزوف والبحر الأسود.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي واعترضت 164 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته قناة "أر تي عربية" الروسية.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 32 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار و26 فوق جمهورية القرم و20 فوق مقاطعة بريانسك، و9 فوق كل من مقاطعة فولجوجراد وروستوف وأوريول و6 فوق مقاطعة ليبيتسك و5 فوق مقاطعة فورونيج، و2 فوق كل من مقاطعة بيلجورود وكورسك وتولا، و39 فوق البحر الأسود، و3 فوق بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.