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تزامنًا مع الضباب.. ولايات أمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية (صور- فيديو)

01:15 م الإثنين 06 يناير 2025

العاصفة الثلجية

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القاهرة- مصراوي:

يواجه أكثر من 60 مليون أمريكي خطر عواصف ثلجية عاتية، تنذر بسقوط كميات ضخمة من الجليد وبدرجات حرارة هي الأكثر انخفاضًا منذ أكثر من 10 سنوات، تزامنًا مع اجتياح ضباب كثيف للعديد من الولايات الأمريكية، حتى وصل إلى كندا وبريطانيا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، إن معظم كندا و30 ولاية أمريكية تواجه تحذيرات من الطقس في منطقة تمتد 2400 كيلومتر من كانساس إلى الساحل الشرقي.

ومن المتوقع تساقط ثلوج يتراوح ارتفاعها بين 6 و12 بوصة (15-30 سم) من أوهايو إلى واشنطن العاصمة.

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وأعلِنت حالة الطوارئ في كنتاكي وفيرجينيا ووست فرجينيا وكانساس وأركنساس وميسوري.

وجرى تحذير مناطق من الولايات المتحدة غير المعتادة على البرد القارس، من بينها ميسيسيبي وتكساس وفلوريدا، من توقع ظروف جوية قاسية.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن الطقس العاتي ناتج عن الدوامة القطبية، وهي منطقة من الهواء البارد تدور حول القطب الشمالي، وتكتسح كندا.

وضربت العاصفة بالفعل السهول الوسطى، ومن المتوقع أن تصل إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بحلول مساء الأحد.

وشهدت أجزاء من شمال ولاية نيويورك تساقط ثلوج بلغ ارتفاعها 3 أقدام، أي نحو 90 سم على الأقل حتى الآن.

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وتستعد واشنطن العاصمة لتساقط ثلوج بارتفاع يتراوح بين 5 و9 بوصات، وأعلن عمدة المدينة حالة الطوارئ بسبب الثلوج حتى مساء الأحد على الأقل.

ويواجه نحو أربعة ملايين نسمة تحذيرات من العواصف الثلجية في كانساس وميسوري، وقد تصل سرعة الرياح إلى 40 ميلا في الساعة.

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ومن المتوقع أن تشهد أجزاء من كانساس وميسوري تساقط ثلوج بارتفاع يتراوح بين 4 و14 بوصة، وقد تشهد إنديانا ثلوجًا بارتفاع يصل إلى 9 بوصات.

وقالت الهيئة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "بالنسبة للبعض، قد يكون هذا أشد تساقط للثلوج منذ أكثر من عشر سنوات".

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وقال دان ديبودوين، خبير الأرصاد الجوية في أكيو ويذر، الشركة الأمريكية المعنية بالتنبؤ بالطقس: "قد يؤدي هذا إلى أبرد شهر يناير يمر على الولايات المتحدة منذ عام 2011".

وأضاف أن "درجات الحرارة التي تقل كثيرًا عن المتوسط التاريخي" قد تستمر لمدة أسبوع.

ومن المتوقع حدوث تأخيرات شديدة في السفر الجوي.

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وبحسب موقع FlightAware.com، ألغيت نحو ثلاثة آلاف رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة.

وتعفي شركات الطيران الأمريكية ودلتا وساوث ويست ويونايتد الركاب من رسوم تغيير تذاكر الطيران، بسبب الاضطرابات المحتملة في الرحلات الجوية.

كما تدهورت حالة الطرق، مع وقوع حوادث اصطدام بين شاحنات وسيارات، فضلًا عن انقلاب سيارة إطفاء بالقرب من سالينا بولاية كانساس.

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وفي وسط الولايات المتحدة، ستكون هناك "اضطرابات كبيرة في الحياة اليومية" و"ظروف قيادة خطيرة أو مستحيلة وإغلاقات واسعة النطاق" يوم الأحد، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن "ظروف الضباب ستجعل السفر خطيرًا للغاية، مع طرق أغلقها الجليد وخطر كبير لتعطل السائقين".

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وقد تشهد أجزاء من جنوب الولايات المتحدة، منها أركنساس ولويزيانا وميسيسيبي عواصف رعدية شديدة.

وقال عالم الأرصاد الجوية ريان ماوي: "ستحدث فوضى، وكارثة محتملة. هذا أمر لم نشهده منذ فترة طويلة".

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ومن المقرر أن يجتمع الكونجرس بعد ظهر يوم الاثنين للتصديق على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل ثلاثة أشهر، لكن من غير الواضح إن كان الطقس السيئ قد يؤخر عودة بعض أعضاء الكونغرس إلى العاصمة من دوائرهم الانتخابية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تشهد منطقة أنابوليس بالقرب من بالتيمور بولاية ماريلاند تساقط ثلوج بارتفاع يتراوح بين 8 و12 بوصة.

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وتخضع أجزاء كبيرة من كندا لتحذير بشأن الطقس الحاد هذا الأسبوع، مع درجات حرارة شديدة البرودة تمتد عبر البلاد.

وتشهد بعض المناطق أيضًا زخات ثلجية، بما يعني تساقط ثلوج كثيفة بشكل مفاجئ، مصحوب برياح قوية.

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وفي مقاطعة مانيتوبا وسط البلاد، قد تؤدي برودة الرياح إلى انخفاض درجات الحرارة إلى سالب 40 درجة مئوية.

في الوقت نفسه، قد تشهد أجزاء من أونتاريو ما يصل إلى 15 بوصة من الثلوج يوم الأحد.

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العاصفة الثلجية ولايات أمريكية انخفاض درجات حرارة هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية
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