بابا الفاتيكان: التنمر في المدارس ظاهرة تُشكل خطرًا يُوجه الطلاب نحو الحرب بدلًا من السلام

وكالات

دعا البابا فرنسيس، في خطاب ألقاه أمام معلمين اجتمعوا في الفاتيكان، إلى مكافحة ظاهرة التنمر في المدارس، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تشكل خطرا يوجه الطلاب نحو الحرب بدلا من السلام.

وشدد في حديثه أمام نحو 2000 من المعلمين والمربين وأولياء الأمور الإيطاليين على رسالته المناهضة للتنمر قائلا: "إذا كنتم في المدرسة تشنون حربا بعضكم على بعض أو تنخرطون في التنمر، فإنكم بذلك تستعدون للحرب لا للسلام"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ودعا الحضور إلى التعهد بمكافحته في المدارس والمنازل على حد سواء.

وفي الوقت نفسه، أشاد الحبر الأعظم بالجهود التربوية المبذولة في المدارس لتعزيز قيم السلام.

وأكد أن "تخيّل السلام" يضع أسسا لعالم أكثر عدلا وأخوّة من خلال كل مادة تدرس ومن خلال إبداع الأطفال والشباب.

كما دعا البابا إلى تعزيز الحوار داخل العائلات، مؤكدا أن "الحوار هو ما يجعل الشعوب تنمو وتتطور".