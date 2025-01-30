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حركتا "الجهاد" و"حماس" تسلمان أسيرتين إسرائيليَّيْن إلى الصليب الأحمر بخان يونس

12:52 م الخميس 30 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات
تسلم حركتا الجهاد الإسلامي، وحماس، أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام منزل القائد السابق لحماس الشهيد يحيى السنوار في خان يونس بقطاع غزة.
وفيما سبق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم المجندة آغام بيرغر، مؤكدا استعداده لاستقبال الأسرى المخطط الإفراج عنهم في وقت لاحق اليوم.

كما انتشر مقاتلو سرايا القدس في خان يونس جنوبي قطاع غزة حيث من المتوقع إطلاق سراح يهود وموزيس.

وجاء هذا في وقت قالت إذاعة جيش الاحتلال إن حركة الجهاد تحاول "استغلال إطلاق سراح الأسيرين لإظهار قوتها في خان يونس


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جيش الاحتلال إسرائيل خان يونس
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