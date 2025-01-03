قبل 10 أيام من تنصيبه: الحكم على ترامب في قضية الأموال مقابل الصمت

(أ ب )

في تطور غير عادي، حدد قاضي أمريكي، اليوم الجمعة، موعد النطق بالحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية الأموال مقابل الصمت في 10 يناير - أي قبل نحو أسبوع من عودته إلى البيت الأبيض - لكنه وعد بعدم سجنه.

وأشار القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس محاكمة ترامب، في قرار كتابي إلى أنه سيحكم على الرئيس السابق والمستقبلي بما يُعرف بـ الإفراج المشروط، بموجبه يتم إسقاط القضية إذا تجنب المدعى عليه إعادة الاعتقال مجددا.

وقبل أيام أيدت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، الإثنين، حكما أصدرته هيئة محلفين في قضية مدنية بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتدى جنسيا على كاتبة صحفية في أحد المتاجر الفاخرة في منتصف التسعينيات.

وأصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في الولايات المتحدة رأيا مكتوبا يؤيد تغريم ترامب 5 ملايين دولار، وهي قيمة الغرامة التي قضت بها هيئة محلفين في مانهاتن لصالح الصحفية إي.جين كارول بسبب تعرضها للتشهير والاعتداء الجنسي.

وقالت الصحفية في شهادتها خلال جلسة محاكمة عام 2023 إن ترامب قام بتحويل لقاء ودي بينهما بأحد المتاجر في ربيع عام 1996 إلى هجوم عنيف لدى دخولهما غرفة قياس الثياب بدافع اللهو.