كيف وجد سكان قطاع غزة منازلهم عندما عادوا إليها؟

كتبت- سهر عبدالرحيم:

بعد انتهاء الحرب التي استمرت لـ15 شهرًا، تمكن نحو 300 ألف فلسطيني من العودة لشمال القطاع، وجاء ذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من ممر نتساريم، لكن كيف وجد الغزيون منازلهم التي تركوها منذ أكثر من عام عندما عادوا إليها؟

‼️🚨إيتمار بن غفير: إن فتح طريق نتساريم هذا الصباح ودخول عشرات الآلاف من سكان غزة إلى شمال قطاع غزة هي صور لانتصار حماس وجزء مهين آخر من الصفقة المتهورة . pic.twitter.com/XnTZZafPh6 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 27, 2025

تدفق مئات الآلاف من النازحين، صباح أمس الإثنين، إلى مدينة غزة وشمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي سيرًا على الأقدام حاملين ما تبقى من أمتعتهم في مشهد اختلطت فيه مشاعر الحنين بالمعاناة.

@realDonaldTrump @JDVance @marcorubio It is so disgusting what Israel did in Gaza, the destruction of every building, school, church, hospital, bakery and homes. There is absolutely no excuse for the massacres and destruction of civilian buildings in Gaza. This is war crimes.… https://t.co/ODTIN3bEnq — America (@blesamerica) January 28, 2025

عندما عاد معظم الغزيون إلى منازلهم لم يجدوها بل وجدوا أنقاضًا سويت بها الأرض، إذ تحولت أحياء بأكملها في القطاع إلى أنقاض بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية وتسبب في نزوح معظم سكان الشمال.

وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيـم شتاينر، إن نحو 70% من مباني قطاع غزة قد دُمِرت أو تعرضت لأضرار جسيمة بسبب القصف المكثف.

'pulverized street after street of residential buildings killing civilians on a mass scale and destroying essential infrastructure' https://t.co/x8qEe0u2aE — Not My Government (@ResistUKLabour) January 27, 2025

وأضاف أن إزالة 42 مليون طن من الأنقاض تُعد عملية معقدة وخطرة إذ تحتوي على مواد سامة وذخائر غير منفجرة مما يستدعي إجراءات خاصة للتعامل معها.

كما أكد أن الحرب التي استمرت 15 شهرًا تسببت في فقدان 60 عامًا من التنمية ما يجعل إعادة الإعمار مهمة طويلة وصعبة تتطلب جهودًا دولية ضخمة.

🔴لقد تم تدمير 90% من المنازل في غزة.



الآن، يسمح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس للفلسطينيين بالعودة، ولكن إلى ماذا؟



أنقاض وحياة بدون العديد من الأحبة ــ الآباء والأمهات والأبناء والبنات وأبناء العمومة وما إلى ذلك.



ومدينة بدون منازل ومتاجر ومستشفيات ومدارس وما إلى ذلك. pic.twitter.com/89SIWwNLi6 — الصين بالعربية (@mog_china) January 18, 2025

Once vibrant with life, Palestine’s Gaza is now a shadow of itself: homes destroyed, roads unusable, schools in ruins.



As families begin returning to their homes—now rubble—in the aftermath of Israel’s withdrawal, heartbreaking footage is now revealing devastation beyond measure pic.twitter.com/HhQv5XcYAP — Owner Of Al-Quds (@_Alone_Warrior_) January 23, 2025

وعلى الرغم من الدمار الذي حول معظم القطاع إلى أنقاض، إلا أن بعض الغزيون وجدوا منازلهم قائمة عندما عادوا إليها بعد 15 شهرًا.

The moment a Palestinian family discovers their home is still standing in Gaza after a 15-month-long devastating war on the besieged strip pic.twitter.com/C7mlnNPXc2 — Palestine Info Center (@palinfoen) January 24, 2025

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ قبل أكثر من أسبوع، وسلمت بموجبه الحركة 7 أسيرات إسرائيليات مقابل الإفراج عن 290 معتقلًا فلسطينيًا من سجونها.