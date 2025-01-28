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كيف وجد سكان قطاع غزة منازلهم عندما عادوا إليها؟

11:23 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

قطاع غزة

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كتبت- سهر عبدالرحيم:

بعد انتهاء الحرب التي استمرت لـ15 شهرًا، تمكن نحو 300 ألف فلسطيني من العودة لشمال القطاع، وجاء ذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من ممر نتساريم، لكن كيف وجد الغزيون منازلهم التي تركوها منذ أكثر من عام عندما عادوا إليها؟

تدفق مئات الآلاف من النازحين، صباح أمس الإثنين، إلى مدينة غزة وشمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي سيرًا على الأقدام حاملين ما تبقى من أمتعتهم في مشهد اختلطت فيه مشاعر الحنين بالمعاناة.

عندما عاد معظم الغزيون إلى منازلهم لم يجدوها بل وجدوا أنقاضًا سويت بها الأرض، إذ تحولت أحياء بأكملها في القطاع إلى أنقاض بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية وتسبب في نزوح معظم سكان الشمال.

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وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيـم شتاينر، إن نحو 70% من مباني قطاع غزة قد دُمِرت أو تعرضت لأضرار جسيمة بسبب القصف المكثف.

وأضاف أن إزالة 42 مليون طن من الأنقاض تُعد عملية معقدة وخطرة إذ تحتوي على مواد سامة وذخائر غير منفجرة مما يستدعي إجراءات خاصة للتعامل معها.

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كما أكد أن الحرب التي استمرت 15 شهرًا تسببت في فقدان 60 عامًا من التنمية ما يجعل إعادة الإعمار مهمة طويلة وصعبة تتطلب جهودًا دولية ضخمة.

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وعلى الرغم من الدمار الذي حول معظم القطاع إلى أنقاض، إلا أن بعض الغزيون وجدوا منازلهم قائمة عندما عادوا إليها بعد 15 شهرًا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ قبل أكثر من أسبوع، وسلمت بموجبه الحركة 7 أسيرات إسرائيليات مقابل الإفراج عن 290 معتقلًا فلسطينيًا من سجونها.

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