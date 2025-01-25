مسؤولون أمريكيون: واشنطن تعلم بقرار إسرائيل منع الفلسطينيين من الانتقال لشمال غزة

وكالات

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، إن واشنطن على علم بقرار إسرائيل منع الفلسطينيين من الانتقال إلى شمال القطاع وتدرك أن هناك انتهاكا يتطلب التوصل إلى تسوية ترضي إسرائيل.

وأشار كبير في الإدارة الأمريكية، إلى أنه سيتم إطلاق سراح أسيرين يحملان الجنسية الأمريكية في المرحلة الأولى للصفقة أحدهم يوم السبت المقبل.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه من المقرر إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين المتبقين أحياء أو أمواتا في المرحلة الثانية إذا نجح الوسطاء في تحقيق ذلك.

وسلمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المجندات الإسرائيليات الأربع المفرج عنهن في الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

ووجهت الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهم، اليوم السبت، ضمن المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حماس، التحية لكتائب القسام والشعب الغزاوي على المنصة قبل تسليمهن للصليب الأحمر الدولي.

وتسلمت فرق الصليب الأحمر، الأسيرات الإسرائيليات الأربع من حماس، ضمن الاتفاق المبرم بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وانتشرت عناصر المقاومة بميدان فلسطين وسط غزة قبل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات.