القسام تسلم 4 أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر (فيديو)

وكالات

سلمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الآن المجندات الإسرائيليات الأربعة المفرج عنهن في الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

صور مباشرة وحصرية للجزيرة لعملية التوقيع بين كتائب القسام والصليب الأحمر الدولي على تسليم الأسيرات الإسرائيليات الأربع#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/pNOXx8GjDi — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 25, 2025

وتسلمت فرق الصليب الأحمر، الأسيرات الإسرائيليات الأربع من حماس، ضمن الاتفاق المبرم بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وانتشرت عناصر المقاومة بميدان فلسطين وسط غزة قبل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات.