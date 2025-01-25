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القسام تسلم 4 أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر (فيديو)

11:18 ص السبت 25 يناير 2025

الصليب الأحمر يصل إلى ميدان فلسطين وسط غزة

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وكالات

سلمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الآن المجندات الإسرائيليات الأربعة المفرج عنهن في الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وتسلمت فرق الصليب الأحمر، الأسيرات الإسرائيليات الأربع من حماس، ضمن الاتفاق المبرم بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وانتشرت عناصر المقاومة بميدان فلسطين وسط غزة قبل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

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