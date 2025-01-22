وزير خارجية طالبان يلتقي مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان

كابول (د ب أ)

أعلنت وزارة خارجية طالبان الأفغانية أن وزير الخارجية أمير خان متقي، التقى مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان روزا أوتونبايفا.

وقالت أوتنباييفا إن المساعدات التنموية لأفغانستان زادت مقارنة بالمساعدات الإنسانية، بحسب وكالة أنباء خاما برس الأفغانية.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة خارجية طالبان اليوم الأربعاء، ناقش الطرفان المساعدات الإنسانية والنمو الاقتصادي للبلاد خلال اجتماعهما.

وشدد متقي أيضا، خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي في قطاعات مختلفة، مؤكدا أن أفغاستان سوف تشهد نموا اقتصاديا سريعا في المستقبل القريب.

ومن ناحية أخرى، أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول يوم له بالمنصب، المساعدات المالية الأمريكية لأفغانستان لمدة 90 يوما، مما تسبب في مخاوف في أوساط المنظمات الدولية.

وفي ظل اعتماد الملايين في أفغانستان على المساعدات الإنسانية، وصفت بعض الكيانات الدولية قرار ترامب بالمقلق، مؤكدة على الوضع الهش للسكان.

وتقول منظمات الإغاثة إن أفغانستان تواجه أزمة إنسانية شديدة، فيما يحتاج أكثر من 23 مليون شخص بشكل ملح للمساعدة.

وفاقمت الدول المجاورة من الأزمة بترحيل اللاجئين الأفغان قسرا مما خلف الآلاف من النازحين وبدون دعم .