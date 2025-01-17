بايدن: أنفاق حماس في غزة مذهلة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن: الأنفاق التي أنشأتها حماس مذهلة ووصل عمقها أحيانا إلى 20 قدما ولم تكن لدى أي شخص فكرة عن ذلك.

وأضاف بايدن اليوم الجمعة، طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة بوقف إطلاق النار حينما تمادى كثيرا في محور فيلادلفيا وفي تدميره للمستشفيات.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن ائتلاف نتنياهو صعب ويمثل أكثر حكومة متشددة في تاريخ أي رئيس وزراء إسرائيلي.

ولفت إلى أن نتنياهو ليست لديه الشجاعة لمواجهة ائتلافه الحكومي لأن الائتلاف قد يصوت للإطاحة به.