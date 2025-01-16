"بلينكن الدموي والوحش".. ناشطات يقاطعن وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر (فيديو)

(وكالات)

خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قاطع عدد من الناشطات الحقوقيات الوزير الأمريكي أثناء حديثه بوصفه ببلينكن "الدموي".

وقالت الناشطات الحقوقيات لبلينكن، إنه سيعرف باسم وزير الإبادة الجماعية الدموي.

وتابعت الناشطات الحقوقيات، أن أنتوني بلينكن يداه ملطخة بدماء آلاف الأبرياء من المدنيين في قطاع غزة، قائلين "مر عام ونحن نحاول إيقاظ إنسانيتك".

محتجة على الإبادة الصهيونية لقطاع غزة تقاطع خطاب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

( في أيامه الأخيرة بمنصبه ):

"سيتذكرك العالم للأبد على أنك وزير الأبادة، بلينكن الدموي، إرثك هو الإبادة، دماء الأطفال البريئين على يديك".#أنتوني_بلينكن #بلينكن_وزيرالإبادة_الجماعية #غزة_تنتصر pic.twitter.com/BaZMW1wprw — Zrng Mukhtar (@Zr_Mukhtar) January 16, 2025

وأفادت الناشطات، أنهم قاموا بكتابة الرسائل أمام منزله ونظموا المسيرات لأجل الحديث عن أهالي قطاع غزة، قائلين "يداك ملطخة بدماء الأبرياء المدنيين والأطفال".

ورددوا هتافات "لن ننسى بلينكن وزير الإبادة.. عار عليك".

وقالت له ناشطة أخرى "اقتل ثم اقتل واقتل.. كما كانوا يقولون دائمًا أنت مجرد مجرم وحشي.. ليس لديك أي رحمة أنت وحش".