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"بلينكن الدموي والوحش".. ناشطات يقاطعن وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر (فيديو)

05:26 م الخميس 16 يناير 2025

أنتوني بلينكن

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(وكالات)

خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قاطع عدد من الناشطات الحقوقيات الوزير الأمريكي أثناء حديثه بوصفه ببلينكن "الدموي".

وقالت الناشطات الحقوقيات لبلينكن، إنه سيعرف باسم وزير الإبادة الجماعية الدموي.

وتابعت الناشطات الحقوقيات، أن أنتوني بلينكن يداه ملطخة بدماء آلاف الأبرياء من المدنيين في قطاع غزة، قائلين "مر عام ونحن نحاول إيقاظ إنسانيتك".

وأفادت الناشطات، أنهم قاموا بكتابة الرسائل أمام منزله ونظموا المسيرات لأجل الحديث عن أهالي قطاع غزة، قائلين "يداك ملطخة بدماء الأبرياء المدنيين والأطفال".

ورددوا هتافات "لن ننسى بلينكن وزير الإبادة.. عار عليك".

وقالت له ناشطة أخرى "اقتل ثم اقتل واقتل.. كما كانوا يقولون دائمًا أنت مجرد مجرم وحشي.. ليس لديك أي رحمة أنت وحش".

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