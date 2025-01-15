ليس وقف إطلاق النار فقط.. ماذا تعني صفقة غزة؟

القاهرة- مصراوي

قبل وقت قليل من الإعلان النهائي عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، نشرت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية بعضا من ملامح التفاصيل والبنود المتعلقة بالصفقة المرتقبة، والتي جاءت برعاية مصرية قطرية أمريكية.

وأبرز بنود الصفقة:

أولا: انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية، انسحابًا كاملًا من كافة مناطق قطاع غزة، بما في ذلك محوري نتساريم وفيلادلفيا، على مراحل.

ثانيا: فتح معبر رفح بشكل كامل لضمان حركة البضائع والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً وفق بروتوكول إنساني ترعاه دولة قطر.

- ثالثا: إغاثة وإيواء المتضررين، وإدخال 200 ألف خيمة و60 ألف كرفان لتوفير الإيواء العاجل، وأيضًا إعادة تأهيل المستشفيات في القطاع وإدخال فرق طبية وجراحية ومشافي ميدانية.

رابعا: الإفراج عن الأسرى، حيث من المفترض أن تتم عملية تبادل أسرى يشمل الإفراج عن 1000 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال دون سن 19، في المقابل تسليم 33 أسيراً إسرائيلياً بين أحياء وجثامين، على أن يتم استكمال التفاوض في مراحل لاحقة لتسليم بقية الأسرى.

خامسا: عودة النازحين إلى مناطق سكناهم في شمال وجنوب القطاع دون تفتيش، وضمان حرية التنقل بين المناطق، إضافة إلى الانسحاب التدريجي من المناطق المحتلة في قطاع غزة.

سادسا: وقف الطلعات الجوية، وغياب الطيران الإسرائيلي عن أجواء القطاع بين 8 إلى 10 ساعات يومياً.

سابعا: تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق على مدى 6 أسابيع، تليها المرحلتان الثانية والثالثة لاستكمال البنود المتفق عليها.

- ثامنا: إعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتأهيل المستشفيات والبنى التحتية الأساسية لضمان تقديم الخدمات للسكان.