فلسطين تمنح "نجمة الاستحقاق" للدكتور محمد الكحلاوى رئيس اتحاد الآثاريين العرب

كتب- محمد شاكر:

منح الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم، الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربي للآثاريين العرب، نجمة الاستحقاق ووسام دولة فلسطين، على دوره الكبير فى حماية التراث الفلسطينى وجهوده المبذولة فى الكشف عن مخاطر الاعتداءات الصهيونية على التراث الفلسطينى.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب، بأن السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، قام بتسليم وسام الاستحقاق من الرئيس محمود عباس إلى الدكتور الكحلاوي، بمقر سفارة فلسطين بالقاهرة، فى حضور لفيف من أعضاء البعثة الفلسطينة بالقاهرة.

وقد جاءت حيثيات منح وسام الاستحقاق تقديرًا لمسيرة الدكتور الكحلاوى الثقافية الحافلة بالعطاء ولجهوده البحثية الكبيرة فى ترسيخ السردية والرواية التاريخية الفلسطينية، وتثمينًا لجهوده فى دعم قضايا أمته العربية وفى مقدمتها فلسطين.

من الجدير بالذكر أن الدكتور محمد الكحلاوى، يرأس حاليًا المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب المنبثق عن اتحاد الجامعات العربية منذ عام 2020 وحتى الآن، وهو أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، خبير منظمة "الإيسسكو" منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، المكلفة بمناقشة تقرير الاعتداءات الصهيونية على الحرم القدسى بالأردن 2015 وحتى الآن، كما كلف بملف القدس لدى جامعة الدول العربية من 2008 حتى الآن، وهو خبير التراث بمنظمة "الأليكسو" المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، منذ عام 2009 وحتى الآن، والمنسق العام لمؤتمر القدس من قبل جامعة الدول العربية الذي عقد في الدوحة 2011.

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