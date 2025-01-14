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فرانس برس: جولة لوضع "اللمسات الأخيرة" على مباحثات وقف إطلاق النار بغزة

12:04 م الثلاثاء 14 يناير 2025

قطاع غزة

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وكالات

قال مصدر مطلع على المفاوضات إن "جولة أخيرة" من المباحثات الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة على وشك أن تبدأ الثلاثاء في قطر بغية وضع حد للحرب المتواصلة منذ أكثر من 15 شهرًا.


وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس طالبًا عدم الكشف عن هويته "جولة أخيرة من المباحثات متوقعة اليوم في الدوحة".


وأضاف أن اجتماعات اليوم الثلاثاء "تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من الصفقة" بحضور رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وموفدي الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء القطري.


ويلتقي الوسطاء بشكل منفصل مع مسؤولي حماس على ما أفاد المصدر.



قطاع غزة غزة فرانس برس
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