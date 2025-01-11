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البرهان: سنسترد ونطهر كل شبر في أرضنا من مليشيا الدعم السريع

11:38 م السبت 11 يناير 2025

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

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وكالات

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إن الجيش سيسترد ويطهر كل شبر في أرض البلاد من مليشيا الدعم السريع.

ووجه البرهان، التحية للشعب السوداني "الذي صبر على أذى مليشيات الدعم السريع ونثمن جهود القوات المشتركة وقوات الأمن والمقاومة الشعبية".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية السوداني علي الشريف، اليوم السبت، إن السيطرة على مدينة "ود مدني" لحظة فارقة سيذكرها التاريخ وسيتحول فيها ميزان القوة لصالح الجيش السوداني.

وأكد الشريف في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الدول التي تدعم مليشيا "الدعم السريع" بالسلاح هي من تسببت بإطالة أمد الحرب التي يسعى الجيش السوداني لحسمها في الداخل والخارج.

وأوضح الشريف أن الجيش السوداني والقوات النظامية يطوقون عددا من المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع ويسعون لاستعادتها.

وأكد وزير الخارجية السوداني، أن بلاده حريصة على علاقات جيدة مع دول الجوار، مشددا على أن استقرار السودان ضروري لاستقرار المنطقة.

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