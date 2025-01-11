شولتس يجدد انتقاده لترامب بسبب تطلعاته إلى ضم جزيرة جرينلاند

برلين- (د ب أ)

جدد المستشار الألماني أولاف شولتس انتقاده للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بسبب تطلعاته إلى الاستحواذ على جزيرة جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك.

وخلال المؤتمر العام لحزبه الاشتراكي الديمقراطي، قال شولتس في برلين اليوم السبت:" مبدأ حرمة الحدود ينطبق على كل دولة"، مضيفًا: "يجب على كل دولة الالتزام بهذا المبدأ، بغض النظر عما إذا كانت دولة صغيرة أو كبيرة وقوية للغاية".

وأوضح المستشار أن حرمة الحدود تمثل مبدأً أساسيًا في القانون الدولي، وأردف:"لا توجد دولة تعد بمثابة الفناء الخلفي لدولة أخرى. ولا ينبغي أن تضطر أي دولة صغيرة إلى الخوف من جارتها الكبيرة".

وكان ترامب أعرب مرارًا عن تطلعاته إلى ضم جزيرة جرينلاند التي تقع بين المحيط الأطلسي الشمالي وأمريكا الشمالية وتتمتع بحكم ذاتي، في مملكة الدنمارك.

كما أفصح ترامب مؤخرا بشكل علني عن رغبته في ضم كندا أيضا حيث وصف الجارة الشمالية لبلاده بأنها قد تكون "الولاية الأمريكية الـ51".

وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي، رفض ترامب استبعاد استخدام الوسائل العسكرية لضم جزيرة جرينلاند للولايات المتحدة.