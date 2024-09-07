مدير الاستخبارات البريطانية: حماس حركة وفكرة لا يمكن قتلها

وكالات

قال مدير الاستخبارات البريطانية ريتشارد مور إن "القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعرضت لتدهور شديد، لكن لم يتم القضاء عليها".

وأضاف "مور" خلال فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز السبت، أن "حماس حركة وفكرة ولا يمكنك قتلها إلا بفكرة أفضل، والفلسطينيون يحتاجون بديلًا أفضل".

وأكد مدير الاستخبارات البريطانية أن "وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتعلق بالإرادة السياسية للجانبين الاسرائيلي والفلسطيني".

وتابع رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني ريتشارد مور، إنه يعتقد أن إيران لا تزال تعتزم الثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي وقع في طهران في أواخر يوليو، والذي تحمل طهران مسؤوليته لإسرائيل.

وعندما سُئل مور، عما إذا كانت إيران سترد، قال: "أظن أنهم سيحاولون ولن نكون قادرين على التخلي عن حذرنا تجاه نوع النشاط الذي ربما يحاول الإيرانيون القيام به في هذا الصدد".