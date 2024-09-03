القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في منطقة كورسك الحدودية خلال 24 ساعة
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/ قيام مجموعة القتال الشمالية الروسية، بصد خمسة هجمات للجيش الأوكراني في منطقة كورسك الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة - في بيان -:" أنها صدت وحدات مجموعة القتال الشمالية بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانيا باتجاه مستوطنات بوركي ومارييفكا وكاميشيوفكا وتشيركاسكوي بوريتشنويي".
وأضاف البيان: لقد أحبطوا محاولات هجوم في اتجاه مستوطنات كوماروفكا وكورينيفو وأولجوفكا، موضحا أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 25 قتيلا وجريحا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات آلية .
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "الثلاثاء"، تحييد نحو 400 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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