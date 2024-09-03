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القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في منطقة كورسك الحدودية خلال 24 ساعة

04:46 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

وزارة الدفاع الروسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/ قيام مجموعة القتال الشمالية الروسية، بصد خمسة هجمات للجيش الأوكراني في منطقة كورسك الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة - في بيان -:" أنها صدت وحدات مجموعة القتال الشمالية بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانيا باتجاه مستوطنات بوركي ومارييفكا وكاميشيوفكا وتشيركاسكوي بوريتشنويي".

وأضاف البيان: لقد أحبطوا محاولات هجوم في اتجاه مستوطنات كوماروفكا وكورينيفو وأولجوفكا، موضحا أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 25 قتيلا وجريحا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات آلية .

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "الثلاثاء"، تحييد نحو 400 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية هجمات أوكرانية منطقة كورسك الحدودية خمسة هجمات للجيش الأوكراني
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